9.4 مليار ريال أقساط التأمين المكتتب بها في السعودية خلال الربع الثاني

أعلن البنك المركزي السعودي عن إصداره التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، الذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

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وقد شهد قطاع التأمين بحسب التقرير عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1% من 8.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020؛ ليبلغ 9.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2021.

كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعاً في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97% و 8% على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34%؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني 2021، مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضاً في صافي الدخل بنسبة 59%، نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6%؛ وذلك بسبب عودة المطالبات إلى مستواها قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين، حيث بلغ 172.2%.