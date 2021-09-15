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الإمارات: محادثات لإبرام اتفاقيات تجارية مع 8 دول

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أبوظبي
اقتصاد الإمارات

الإمارات: محادثات لإبرام اتفاقيات تجارية مع 8 دول

وزير التجارة الإماراتي ناقش في أميركا الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب

دبي - العربية.نت

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قال وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، إن بلاده ستنتهج برنامجا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع ثماني دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، وتأمل أن تتمكن من اختتام بعض تلك المحادثات في غضون عام.

ويبلغ إجمالي التجارة غير النفطية السنوية لدولة الإمارات مع الدول الثماني نحو 70 مليار دولار عند مستويات ما قبل الجائحة.

وقال "الزيودي" إنه ناقش أيضا خلال زيارته للولايات المتحدة الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الألمنيوم والصلب من دولة الإمارات ويأمل بأن يجري تسوية هذا الأمر.

وقال الزيودي إن دولة الإمارات ستسعى بشكل ثنائي نحو ما سماه اتفاقيات اقتصادية شاملة مع الدول الثماني بشأن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وقطاعات مثل السياحة. والدول الأخرى التي قالت الإمارات إنها تريد تعميق روابط التجارة معها هي إثيوبيا وإندونيسيا وإسرائيل وكينيا.

ويقدر مسؤولون أن التجارة غير النفطية مع الهند، على سبيل المثال، قد ترتفع من 40 مليار دولار سنويا قبل الجائحة إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من الوصول إلى اتفاقية اقتصادية.

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