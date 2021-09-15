تباين أسعار السلع الغذائية في السعودية خلال أغسطس

تباينت متوسطات أسعار السلع الغذائية في المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي، بارتفاع أسعار 37 سلعة، وتراجع 53 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وتضم البيانات أسعار الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والأسماك، والحليب ومنتجات البيض، والزيوت والدهون والفواكه والخضار وبعض المشروبات.

مادة اعلانية

وسيطر التراجع على أسعار الخبز والحبوب، خلال الشهر الماضي، بهبوط الدقيق المحلي "أسمر"، بنسبة 1.44% مقارنة بشهر أغسطس 2020، ليبلغ سعر الكيلوغرام 2.73 ريال، وتراجعت أسعار أرز بسمتي أبيض هندي وأزر مزة هندي بنسبة 2.57%، و2.21% على التوالي، بسعر 90.86 ريال و74.92 ريال لكمية 10 كيلوغرامات.

وارتفعت أسعار لحم الضأن والجمل الطازج خلال أغسطس الماضي، على أساس سنوي، بأكثر من 3% ليسجل سعر الكيلوغرام 60.28 ريال، و49.07 ريال على التوالي.

وتباينت أسعار الدجاج الطازج والمجمد المحلي بارتفاع دجاج مجمد محلي (الوطنية) 1.7% إلى سعر 14.18 ريال لكمية 900 غرام، وتراجع سعر دجاج طازج محلي (فقية) 1.4% إلى سعر 15.45 ريال لكمية 900 غرام.

كانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2021، بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2020.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%.

وذكرت الهيئة أن قسم النقل تأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.9%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار وقود زيوت تشحيم معدات النقل الشخصية بنسبة 44.3% وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.

وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.9% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2%. وسجل قسم التبغ ارتفاعاً نسبته 0.6% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 1.3%.