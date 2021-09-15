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تفشي "دلتا" يضعف ثاني اقتصاد في العالم

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اقتصاد الصين

تفشي "دلتا" يضعف ثاني اقتصاد في العالم

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في الصين إلى 2.5% مقارنة بالعام الماضي

دبي - العربية.نت

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تعرض الاقتصاد الصيني لضربة في شهر أغسطس المنصرم، جراء الضوابط الصارمة التي سببها فيروس كورونا والقيود على الممتلكات، مما أثار مخاوف بشأن التعافي العالمي حيث تكافح البلدان للسيطرة على تفشي متحور دلتا شديد العدوى.

تباطأ نمو مبيعات التجزئة في الصين إلى 2.5٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل بكثير من تقدير 7٪ في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، حيث خفض المستهلكون الإنفاق خلال العطلة الصيفية.

وتقلص الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 3.2٪ في الأشهر الثمانية من العام، وهو ما يعكس التشديد المستمر من قبل الحكومة للقيود العقارية كجزء من حملة ضد المخاطر المالية.

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يبرز تباطؤ النمو في الصين كيف أن انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا يتحدى التعافي الاقتصادي العالمي من الوباء. والتباطؤ في قطاع البناء - الذي دفع إنتاج الصلب في الصين إلى أدنى مستوى له خلال 17 شهرًا في أغسطس - له تداعياته على الاقتصاد العالمي من خلال تقليل الطلب الصيني على السلع مثل خام الحديد.

فرضت الصين قيودًا جديدة صارمة على السفر للقضاء على تفشي متغير دلتا منذ أواخر يوليو، مما أدى إلى تقلص مبيعات المطاعم بنسبة 4.5٪ في أغسطس مقارنة بالعام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 14.3٪ في الشهر السابق. وبينما نجحت الصين في السيطرة على تفشي المرض بسرعة، تطورت مجموعة جديدة من الفيروسات في جنوب الصين هذا الشهر، مما يشير إلى أن المستهلكين سيواصلون توخي الحذر.

تمتنع الحكومة الصينية عن التحفيز الواسع لدعم الاقتصاد، مع تكثيف صانعي السياسة للبرامج المستهدفة للشركات الصغيرة بدلاً من ذلك، وتعهدوا بالدعم المالي من خلال استخدام سندات الحكومة المحلية.

وحافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) على نهج سياسته يوم الأربعاء، من خلال تجديد قروضه متوسطة الأجل المستحقة بدلاً من ضخ المزيد من السيولة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يخفض بنك الشعب الصيني معدل متطلبات الاحتياطي للبنوك مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعد التخفيض المفاجئ في يوليو.

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