التجارة الصينية تسجل أرقاماً قياسية بدعم من قوة الطلب الأميركي والأوروبي

نمت الصادرات الصينية بشكل غير متوقع في أغسطس، حيث من المحتمل قيام الموردين بتعزيز الطلبيات قبل موسم التسوق في نهاية العام، مما يعوض أي اضطرابات في الموانئ بسبب تفشي متحور دلتا.

وارتفعت الصادرات بنسبة 25.6٪ ​​بالدولار، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 294.3 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار عن أي شهر سابق.

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ونمت الواردات بنسبة 33.1٪ إلى 236 مليار دولار، وهو أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق، تاركة فائضًا تجاريًا قدره 58.3 مليار دولار في الشهر، بحسب ما ذكرته إدارة الجمارك اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك، على الرغم من الاضطرابات في ثاني أكبر ميناء في الصين الشهر الماضي، بسبب تفشي المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، مما تسبب في الازدحام ورفع تكاليف الشحن. وظل الطلب العالمي مرنًا، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث من المحتمل أن يكون تجار التجزئة قد قدموا طلباتهم الخاصة بعيد الميلاد.

قال Xing Zhaopeng، كبير محللي الصين في Australia and New Zealand Banking Group Ltd، إن المنتجات الجديدة من شركة أبل خلقت الطلب، في حين أن تفشي متحور دلتا في جنوب شرق آسيا تسبب على الأرجح في تحويل الطلبات إلى الصين.

وأضاف: "سيبقى الطلب قويا قبل نوفمبر"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

أظهرت البيانات أن أكبر ثلاثة صادرات صينية من حيث القيمة كانت الإلكترونيات والمنتجات عالية التقنية والملابس وإكسسوارات الملابس، في حين كانت أعلى الواردات الإلكترونيات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة.

ومن المحتمل أن يعكس النمو طلبًا خارجيًا قويًا، بالإضافة إلى الطلبيات المحولة من المصدرين المنافسين الذين تأثروا باضطراب فيروس كورونا. وبالنظر إلى المستقبل، على الرغم من ذلك، قد يهدأ نمو الصادرات الصينية في الربع الرابع.

بدأت علامات التباطؤ في الظهور على مستوى العالم، مع ارتفاع حالات كوفيد-19، وحذر المسؤولون في الصين من ضعف نمو الصادرات لبقية العام مع تزايد المخاطر.

وأظهرت استطلاعات التصنيع الأسبوع الماضي انكماشًا في طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما قد يشير إلى تباطؤ في المستقبل. وبعيدًا عن التجارة، يتعرض الاقتصاد الصيني لضربة من الانهيار في نشاط الخدمات المرتبط بقيود كوفيد-19، وتشديد القيود على الممتلكات، وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية.

ربما أدت سيطرة الصين الفعالة على حالات الفيروس إلى قيام الموردين بتحويل الطلبات من الدول الآسيوية الأخرى، التي تكافح تفشي دلتا من أجل استمرار عمليات التصنيع. لكن يمكن أن تخف هذه الميزة مع احتواء الوباء في أماكن أخرى.