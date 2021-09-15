مصر ترصد 8 مليارات جنيه للطاقة المتجددة حتى منتصف 2022

رصدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة موازنة قدرها 8 مليارات جنيه للعام المالي الجاري 2021/2022 الذي ينتهي في يونيو 2022.

وبلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 حوالي 7.5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة.

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وبلغ إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 2.8 مليار جنيه العام المالي الماضي، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه قبل عام، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه.

وشهد العام المالي الماضي تحول المركز المالي للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه.

وعلى مستوى المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020/2021 حوالي 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.

وقد تحقق تلك الإنجازات كنتيجة مباشرة لارتفاع إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.

وانخفضت المديونيات المتأخرة للهيئة من أكثر من 10 مليارات جنيه عام 2017/2018 إلى 3.8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة.

وسددت الهيئة حوالي 1.5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، وإسبانيا.

وتقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميغاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023.

ويُتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميغاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وتنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميغاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.