لاغارد: اقتصاد منطقة اليورو يتعافى أسرع من المتوقع

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الخميس، إن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط، وهو ما يرجع بالأساس إلى حملة تطعيم سريعة سمحت بإعادة فتح قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وأضافت لاغارد في كلمة أن من المتوقع الآن أن يعود الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل نهاية العام وإن لم يتعاف اتجاه النمو تماما بعد.

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كانت بيانات قد أظهرت أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات في يوليو/تموز بفضل ارتفاع إنتاج سلع رأسمالية وسلع استهلاكية غير معمرة.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 1.5% على أساس شهري في يوليو /تموز و7.7% على أساس سنوي.

وتأتي البيانات التي تفوق التوقعات في بداية الربع الثالث بعدما نما اقتصاد منطقة اليورو 2.2% في الربع الثاني مع تخفيف قيود فيروس كورونا لتحفز التعافي من ركود قصير.