هذه أكثر السيارات مبيعاً في السعودية

توقع المركز الوطني للتنمية الصناعية، في التقرير النصف سنوي لعام 2021 لمبيعات قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، نمو مبيعات السيارات بنسبة 24% على مدى الخمس سنوات المُقبلة في المملكة، وبنسبة 36% على مستوى دول مجلس التعاون.

وذكر المركز أن تويوتا تصدرت المبيعات في السعودية وهيونداي-كيا أقرب بنسبة 25% لأداء عام 2020، متوقعاً العودة لحجم مبيعات 2019 بحلول عام 2024 بنمو مركب 14% بحلول عام 2025.

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وتصدرت تويوتا الأعلى مبيعا في 2019 و2021، بنحو 157.4 ألف سيارة، و145.1 ألف سيارة على التوالي، فيما بلغت مبيعات هيونداي-كيا 155.1 ألف سيارة في 2019، و128.3 ألف سيارة في 2021، مع الإشارة إلى تأثر سوق السيارات بجائحة كورونا.

واستحوذت 12 مركبة على 40% من إجمالي مبيعات سوق السيارات في السعودية خلال العام 2021، وبلغت مبيعات هيونداي اكسنت 34.99 ألف سيارة، وفي المرتبة الثانية جاءت تويوتا كامري بنحو 28.9 ألف سيارة، ثم هيونداي إلنترا بعدد 27.19 ألف سيارة في 2021.

واستحوذت 10 سيارات سيدان على 31% من إجمالي سوق السيارات في المملكة، بصدارة هيونداي اكسنت.

وفي قائمة أعلى 5 سيارات دفع رباعي تمثل 10 مركبات نحو 11% من إجمالي السوق في السعودية، بصدارة هيونداي توسان، وتويوتا راش.

واستحوذت 5 سيارات بيك أب على 14% من إجمالي مبيعاتها في السوق السعودية.

وعلى مستوى مبيعات شركات السيارات الصينية، فإنها نمت بنسبة 34% في عام 2020 بينما الشركات الأخرى تأثرت بوباء كوفيد-19، ويمثل الحجم الإجمالي لمبيعات السيارات الصينية قرابة 9% من إجمالي سوق المملكة العربية السعودي في عام 2020.

ومن المتوقع أن تشكل مبيعات عام 2021 قمة جديدة لعدد المبيعات لعدة شركات.