.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذه أكثر السيارات مبيعاً في السعودية

  • الخط
مركبات نقل اقتصاد سيارات السعودية
سيارت في طريق بالسعودية
سيارات

هذه أكثر السيارات مبيعاً في السعودية

تويوتا تصدرت المبيعات في السعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع المركز الوطني للتنمية الصناعية، في التقرير النصف سنوي لعام 2021 لمبيعات قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، نمو مبيعات السيارات بنسبة 24% على مدى الخمس سنوات المُقبلة في المملكة، وبنسبة 36% على مستوى دول مجلس التعاون.

وذكر المركز أن تويوتا تصدرت المبيعات في السعودية وهيونداي-كيا أقرب بنسبة 25% لأداء عام 2020، متوقعاً العودة لحجم مبيعات 2019 بحلول عام 2024 بنمو مركب 14% بحلول عام 2025.

مبيعات السيارات بالخليج
مبيعات السيارات بالخليج

وتصدرت تويوتا الأعلى مبيعا في 2019 و2021، بنحو 157.4 ألف سيارة، و145.1 ألف سيارة على التوالي، فيما بلغت مبيعات هيونداي-كيا 155.1 ألف سيارة في 2019، و128.3 ألف سيارة في 2021، مع الإشارة إلى تأثر سوق السيارات بجائحة كورونا.

أعلى السيارات مبيعاً في السعودية
أعلى السيارات مبيعاً في السعودية

واستحوذت 12 مركبة على 40% من إجمالي مبيعات سوق السيارات في السعودية خلال العام 2021، وبلغت مبيعات هيونداي اكسنت 34.99 ألف سيارة، وفي المرتبة الثانية جاءت تويوتا كامري بنحو 28.9 ألف سيارة، ثم هيونداي إلنترا بعدد 27.19 ألف سيارة في 2021.

ملامح سوق السيارات بالخليج
ملامح سوق السيارات بالخليج

واستحوذت 10 سيارات سيدان على 31% من إجمالي سوق السيارات في المملكة، بصدارة هيونداي اكسنت.

أعلى 5 سيارات سيدان
أعلى 5 سيارات سيدان

وفي قائمة أعلى 5 سيارات دفع رباعي تمثل 10 مركبات نحو 11% من إجمالي السوق في السعودية، بصدارة هيونداي توسان، وتويوتا راش.

سيارات الدفع الرباعي
سيارات الدفع الرباعي

واستحوذت 5 سيارات بيك أب على 14% من إجمالي مبيعاتها في السوق السعودية.

سيارات بيك اب
سيارات بيك اب

وعلى مستوى مبيعات شركات السيارات الصينية، فإنها نمت بنسبة 34% في عام 2020 بينما الشركات الأخرى تأثرت بوباء كوفيد-19، ويمثل الحجم الإجمالي لمبيعات السيارات الصينية قرابة 9% من إجمالي سوق المملكة العربية السعودي في عام 2020.

مصنعي السيارات الصينية
مصنعي السيارات الصينية

ومن المتوقع أن تشكل مبيعات عام 2021 قمة جديدة لعدد المبيعات لعدة شركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيجارة أشعلت حريقاً.. نار التهمت منزل الفنان شريف منير سيجارة أشعلت حريقاً.. نار التهمت منزل الفنان شريف منير
لا عقوبة أبدية.. مي حلمي: عائدة لبرنامجي بعد أيام! لا عقوبة أبدية.. مي حلمي: عائدة لبرنامجي بعد أيام!
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟ ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟
قبل أن تذهب
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
دراسة: منحوتات الجمال الصخرية بالسعودية تعود للعصر الحجري
اكتشف المزيد