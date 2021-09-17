المنتدى الاقتصادي العالمي يعود إلى دافوس في يناير 2022

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الخميس، عزمه العودة إلى منتجع دافوس في سويسرا لعقد مؤتمره المقبل الذي يجمع نخبة من شخصيات عالمي السياسة والأعمال، وذلك إثر إلغاء عقد مؤتمر عام 2021 بسبب وباء كوفيد-19.

وقال المنتدى في بيان إن تجمعه السنوي سيعود إلى منتجع التزلج الفاخر في جبال الألب السويسرية تحت شعار "نعمل معا لاستعادة الثقة"، بعد عامين من انعقاده هناك آخر مرة.

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وأضاف البيان أن المؤتمر المقرر عقده بين 17 و21 يناير سيكون "أول مناسبة قيادية عالمية تضع جدول أعمال لتحقيق انتعاش مستدام".

يأتي قرار العودة إلى عقد المؤتمر بحضور ضيوفه شخصيا بعد عام صعب شهد اجتماعا افتراضيا صغيرا في يناير الماضي، وتأجيلا متكررا للمؤتمر الفعلي قبل إلغائه كليا.

وشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أهمية جمع قادة العالم معا لمناقشة سبل المضي قدما للخروح من تبعات أزمة كوفيد-19.

وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي في البيان: "لقد أحدث الوباء تغييرات كبيرة. وفي عالم مليء بعدم اليقين والتوتر، أصبح الحوار الشخصي أكثر أهمية من أي وقت مضى".

في إشارة إلى "تفاقم الانقسامات داخل المجتمعات" جراء كوفيد-19، أصر المنظمون على ضرورة لقاء القادة وجها لوجه لإنشاء شراكات ووضع سياسات.

ومع استمرار تفشي الوباء، أكدوا أن "سلامة المشاركين والموظفين ومقدمي الخدمات والمضيفين هي أولوية" بالنسبة إليهم، وأنهم يعملون عن كثب مع السلطات السويسرية ومنظمات الصحة الوطنية والدولية لوضع التدابير "المناسبة".