.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكاراً في الخدمات الحكومية عبر العالم

  • الخط
مدينة الرياض
مدينة الرياض
السعودية

السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكاراً في الخدمات الحكومية عبر العالم

بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حلت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وثمن أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية لكافة النواحي التقنية مما أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوهاً في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلت المملكة ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في كافة المجالات التنموية، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد