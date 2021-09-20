السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكاراً في الخدمات الحكومية عبر العالم

حلت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وثمن أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية لكافة النواحي التقنية مما أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوهاً في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

مادة اعلانية

إنجاز وتفوق عالمي تحققه المملكة في تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي يصنف المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين 🇸🇦🇸🇦#السعودية_تتفوق_رقمياً

🇸🇦🇸🇦https://t.co/b3hwwNLBFH https://t.co/Kwjkux756s — هيئة الحكومة الرقمية (@DGASaudi) September 19, 2021

وبحسب التقرير، فقد حلت المملكة ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في كافة المجالات التنموية، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية.