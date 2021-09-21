بايدن: أميركا ستضاعف جهودها المالية الدولية لمكافحة التغير المناخي

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية مضاعفة هدفها لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول على 2030 لتصل إلى ما يتراوح بين 50 و52% من الانبعاثات المسجلة في 2005.

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يأتي الإعلان كجزء من خطة الرئيس جو بايدن للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في الاقتصاد الأميركي بحلول 2050.

من جانبها، أعلنت اليابان زيادة هدفها لخفض الانبعاثات من 26% إلى 46%، مقارنة بمستويات 2013.