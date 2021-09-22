أميركا تثبت أسعار الفائدة..ولا تغيير في مشتريات الأصول

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير، اليوم الأربعاء.

وقرر إبقاء سعر فائدة القروض لليلة واحدة عند 0-0.25% وتم اتخاذه بالإجماع في لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي.

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وقال المجلس خلال اجتماعه إنه ملتزم باستخدام كل الأدوات المتاحة له لدعم الاقتصاد.

وأوضح أنه إذا استمر التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم كما هو متوقع، فإنه يرى أن اعتدالاً في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب.

ولم يغير الفيدرالي سياساته بشأن مشتريات الأصول، إذ أشار إلى أنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" نحو التوظيف الكامل وأهداف استقرار الأسعار.

وعن ارتفاع التضخم، قال إنه يعكس إلى حد كبير عوامل عابرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مسار الاقتصاد ما زال يعتمد على مسار الفيروس.