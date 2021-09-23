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زيادة غير متوقعة في إعانات البطالة الأميركية

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اقتصاد أميركا

زيادة غير متوقعة في إعانات البطالة الأميركية

ارتفع 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 351 ألف طلب للأسبوع

واشنطن - رويترز

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ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع على الرغم من استمرار تعافي سوق العمل بشكل مطرد.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفع 16 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 351 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/أيلول. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 320 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل/نيسان 2020 لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.

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كان عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع السابق قد تراجع، بينما انخفضت عمليات التسريح لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن سوق العمل تتقدم بوتيرة سريعة حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 340 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 28 أغسطس/آب. وذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار 2020 عندما أُغلقت الأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس كورونا.

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