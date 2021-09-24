قصة نجاح إسبانيا تتعثر.. مراجعة صادمة لنمو اقتصادها

بدأت قصة نجاح أوروبية لما بعد كوفيد-19 تفقد بريقها، بعد مراجعة حادة للنمو الاقتصادي كشفت أن الاستهلاك في إسبانيا أضعف بكثير مما كان متوقعًا، وفقًا لبنك جي بي مورغان.

صدمت وكالة الإحصاءات الرسمية الإسبانية الاقتصاديين يوم أمس الخميس، عندما قامت بتعديل قراءة النمو الرسمية إلى 1.1٪ بين أبريل ويونيو، بانخفاض عن وتيرة 2.8٪ المقدرة سابقًا.

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وكتب ماركو بروتوبابا، الاقتصادي في جيه بي مورغان، في مذكرة بحثية: "من منظور إقليمي، تبدو إسبانيا الآن متخلفة إلى حد كبير".

وأضاف: "هذا السلوك محير لنا، ويثير تساؤلات حول مقدار الإشارة التي يجب استخلاصها من هذه المراجعة".

وقال بروتوبابا إن التعافي الإسباني سيكون على الأرجح تدريجيًا أكثر، حيث خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلد الأوروبي في 2021 إلى 4.5٪ من 6.3٪، بعد أن أظهرت المراجعة أن الاستهلاك المحلي كان أكثر تباطؤًا مما كان متوقعًا في السابق.