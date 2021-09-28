مبادلات مخاطر تعثر الائتمان في تونس تبلغ مستوى قياسياً

تعرضت سندات الحكومة التونسية لضغط جديد اليوم الثلاثاء، وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع تونس مطلع الأسبوع بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد التي منح فيها نفسه سلطة الحكم بمرسوم.

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وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت اليوم ليجري تداولها عند 83.535 سنت باليورو.

كما أظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.