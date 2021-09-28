معنويات المستهلكين في ألمانيا ترتفع لأعلى مستوى بعام ونصف

أظهر مسح اليوم الثلاثاء ارتفاع معنويات المستهلكين الألمان على غير المتوقع مع اقتراب أكتوبر/تشرين الأول، لتبلغ أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، وذلك في مؤشر على أن الأسر تواصل دعم التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد جي.إف.كيه إن مؤشر ثقة المستهلكين، والذي يستند إلى مسح شمل حوالي ألفي ألماني، ارتفع إلى 0.3 نقطة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول من قراءة معدلة عند سالب 1.1 نقطة في الشهر السابق.

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تأتي القراءة مقارنة مع توقعات رويترز عند سالب 1.6.

وحسب أرقام سابقة، استأنف الإنتاج الصناعي لألمانيا ارتفاعه في يوليو بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، في أجواء من الانتعاش الاقتصادي وعلى الرغم من نقص مواد ما زال يعرقل عمل هذا القطاع.

وقال المكتب الفيدرالي للإحصاء "ديستاتيس" في بيان، إن إنتاج الصناعة الألمانية ارتفع بنسبة 1% خلال شهر واحد في يوليو. الماضي.

وانخفض الإنتاج في يونيو الماضي بنسبة 1% للشهر الثالث على التوالي من التراجع حسب أرقام معدلة من قبل المعهد الذي كان قد تحدث عن 1.3%.