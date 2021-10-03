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"الجوازات" السعودية: 50 ألف ريال والسجن عقوبة هذه المخالفة من العمالة الوافدة

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العمالة الوافدة السعودية
عمالة وافدة في السعودية
السعودية

"الجوازات" السعودية: 50 ألف ريال والسجن عقوبة هذه المخالفة من العمالة الوافدة

تشمل العقوبات السجن مدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل

دبي - العربية.نت

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قالت المديرية العامة للجوازات السعودية في حسابها عبر "تويتر"، إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

كما تشمل العقوبات السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل.

يأتي بث هذه التغريدات من إدارة الجوازات السعودية ضمن رسائلها التوعوية بالأنظمة واللوائح.

وفي سياق متصل يخص العمالة الوافدة، كانت المديرية العامة للجوازات كشفت قبل أسبوع عن إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.

وبينت أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون.

وأوضحت "الجوازات" السعودية أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج. وشددت على إمكانية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

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