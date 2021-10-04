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الجزائر تخفض ضريبة الدخل وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

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اقتصاد الجزائر

الجزائر تخفض ضريبة الدخل وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية

الطبقة الوسطى تضررت من ارتفاع الأسعار

الجزائر – رويترز

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قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون أمر أمس الأحد حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر التي أثر عليها الجفاف.

وتضررت الطبقة الوسطى في الجزائر من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.

وألقت الحكومة باللوم في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.

وقالت الرئاسة في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تبون "شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية".

وأضافت الرئاسة: "نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن".

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