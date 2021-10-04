الضرائب المصرية تكشف معدلات الضريبة على البلوغرز واليوتيوبرز

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل المحاسبة الضريبية لمن يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع أو شراء المنتجات أوممارسة نشاط صناع المحتوى مثل اليوتيوبرز والبلوغرز .

وذكرت المصلحة، في بيان لها، أنه لا توجد ضريبة على من يبلغ صافي دخله 15 ألف جنيه سنوياً، في حين من يتراوح دخله بين 15 ألف إلى 30 ألف جنيه سنوياً تصل الضريبة إلى 2.5% وترتفع إلى 10% لمن يتراوح دخله بين 30 ألف جنيه و45 ألف جنيه.

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وتستمر الضريبة في التصاعد حتى تصل إلى 25% لمن يزيد دخله على 400 ألف جنيه.

كانت مصلحة الضرائب في مصر، طلبت من صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي الـ Bloggers والـ Youtubers، التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة عند وصول إيراداتهم إلى 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

في مقابلة سابقة مع "العربية"، قال مدير إدارة الفحص في مركز كبار الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية، محمد كشك، إنه لا توجد ضريبة جديدة على صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي البلوغرز واليوتيوبرز، ولا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا توجد قوانين جديدة، بل تفعل المصلحة قانونا موجودا، لأنه يوجد جزء كبير من صناع المحتوى غير ملتزمين وبعضهم ليس لديه وعي كاف بينما البعض يعلم ما له وما عليه، ولذلك فإن أي فئة من الفئات تحقق إيرادات يجب عليها الخضوع للضريبة.

وأضاف أن المصلحة تعمل على تفعيل القانون والتزام هذه الفئات وخضوعها للضريبة عبر التوجه إلى أقرب فرع للمصلحة وفتح ملف ضريبي.

وعن تحقيق إيرادات أقل من 500 ألف جنيه، وأوضح محمد كشك، أن كل من يحقق إيراد سواء من نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو مهني يخضع لضريبة الدخل ولا بد أن يفتح ملفا ضريبيا لدفع ما عليه بعد استقطاع مصروفاته.