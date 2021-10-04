وزير مالية بريطانيا: لا زيادة في الضرائب.. وأزمة الوقود تتحسن

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا لن ترفع الضرائب أكثر من حدها المطبق حاليا.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، إن هناك تحسنا في أزمة الوقود حاليا، وهناك إمدادات كافية في المصافي. وأوضح أنه من الصعب تحديد موعد عودة إمدادات الوقود للوضع الطبيعي.

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وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد البريطاني تعافى بشكل أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام.

لكن مؤشرات منفصلة أظهرت تباطؤا في النمو، في وقت تعاني البلاد أزمة في سلاسل الإمداد وضغوطا ناجمة عن التضخم العالمي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير.

وتحاول الحكومة التعامل مع تهافت المستهلكين على شراء الوقود في المحطات جرّاء نقص عدد سائقي الشاحنات، واضطرت للاستعانة بالجيش للمساعدة.

وتلقي الأعمال التجارية باللوم في هذا الصدد على نهج الحكومة المتشدد حيال بريكست، والذي أوقف تدفق العمال من أوروبا الشرقية، لكن الوزراء يحمّلون المسؤولية لوباء كوفيد.