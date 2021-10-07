البيت الأبيض: اعتماد فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر

قال البيت الأبيض إنه سيتم اعتماد لقاح فايزر للأطفال تحت سن 11 عاما قبل نهاية نوفمبر.

وفي سياق متصل؛ قالت شركتا فايزر وبيونتك صباح اليوم الخميس إنهما طلبتا من المنظمين الفيدراليين السماح باستخدام لقاح فيروس كورونا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، وهي خطوة يمكن أن تساعد في حماية أكثر من 28 مليون شخص في الولايات المتحدة، وملايين الأطفال عالميا.

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قالت الشركات إنها كانت تقدم بيانات تدعم التغيير إلى إدارة الغذاء والدواء. وقد وعدت الوكالة بالتحرك بسرعة بشأن الطلب وحددت مبدئيًا اجتماعًا في 26 أكتوبر/تشرين الأول للنظر في الأمر.

ينتظر الآباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة قرار المنظمين، والذي قد يؤثر على الحياة الأسرية وتشغيل المدارس.

ولا يعتمد التصريح على قوة بيانات التجارب السريرية فحسب، بل على ما إذا كان بإمكانهم أن يثبتوا للمنظمين أنهم قادرون على تصنيع تركيبة جديدة للأطفال بشكل صحيح.

في الشهر الماضي، أصدرت شركة فايزر بيانات جديدة أظهرت أن نظام جرعتين من 10 ميكروغرام - ثلث الجرعة المستخدمة للمراهقين والبالغين - آمن ويولد استجابة مناعية "قوية" في تجربة سريرية للأطفال الصغار. وقالت إن الحقن كانت جيدة التحمل وأنتجت استجابة مناعية وآثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16و25 عامًا.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للمراهقين والبالغين التعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قد يعني طلب الشركة يوم الخميس أن الجرعات لن تكون متاحة حتى شهر نوفمبر تقريبًا إذا كانت إدارة الغذاء والدواء تقضي وقتًا طويلاً في مراجعة البيانات لتلك الفئة العمرية كما فعلت مع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا. طلبت شركتا Pfizer و BioNTech توسيع نطاق استخدام اللقاح الخاص بهما للمراهقين في 9 أبريل وتم اعتمادهما من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في 10 مايو.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة استشارية رئيسية من إدارة الغذاء في 26 أكتوبر لمناقشة بيانات شركة Pfizer. يمكن الموافقة على اللقاح بعد ذلك الاجتماع بوقت قصير، اعتمادًا على مدى سرعة تحرك إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض.