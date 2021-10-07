تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن تسريح العاملين ارتفع من أدنى مستوياته منذ 24 عاما في سبتمبر/أيلول، فيما يعدو لأسباب منها إقصاء المستشفيات للموظفين الذين لم يتلقوا التطعيمات إلى جانب الاضطرار لإغلاق منشآت بسبب نقص العاملين.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 38 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 326 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 348 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وجاء القدر الأكبر من تسريح العاملين الشهر الماضي من شركات في قطاع الرعاية والمنتجات الصحية، إذ جرى الإعلان عن تسريح 2673 من العاملين.