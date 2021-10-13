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صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق 3 منتجات جديدة

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اقتصاد السعودية

صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق 3 منتجات جديدة

منها برنامج تمويل سلاسل الإمداد بالتعاون مع بنك "ساب"

دبي - العربية.نت

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أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي اليوم الأربعاء، عددًا من البرامج والمبادرات وذلك ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف.

وتضمنت مبادرات الصندوق، في لقائه الثالث لدعم القطاع الخاص، توسيع نطاق الصندوق ليشمل قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الأربعة، وأعلن عن أبرز 3 مبادرات هي برنامج أرض وقرض بالتعاون مع هيئة "مدن" والهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمناطق الصناعية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأعلن أيضاً عن برنامج تمويل سلاسل الإمداد بالتعاون مع بنك "ساب" وبرنامج حاضنات الأعمال الصناعية بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومركز الأمير سلطان التنموي لتقديم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال.

من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن القطاع اللوجستي مهم جدا وهو مُمكن أساسي لقطاعات الصناعات والتعدين والهدف ترسيخ دور صندوق التنمية الصناعية، وهو جزء من تغيير نظام الصندوق ليشمل خدمات الصندوق التمويلية قطاعات ندلب كاملة.

وأضاف الخريف في تصريحات للعربية: "إن الخدمات اللوجستية وجودها في المملكة أساسي، لأننا نطمح أن نكون محطة مهمة في التجارة العالمية".

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