.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% في 2021

  • الخط
اقتصاد مصر مناسبة
القاهرة
اقتصاد مصر

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% في 2021

توقع نمواً بـ 5.2% العام المقبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021. وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3٪ ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.

وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.

وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة، وفقا لجريدة الشروق.

وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف! تحذير لكبار السن من جرعة الأسبرين اليومية.. تسبب النزيف!
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك كبير الغوّاصين في مصر: خبر سقوط الميكروباص بالنيل مفبرك
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية فيديو.. أسد طليق يسرح بين الأحياء في الخبر شرق السعودية
قبل أن تذهب
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
لماذا يرفض حزب الله تحقيق البيطار في تفجير مرفأ بيروت؟
اكتشف المزيد