التضخم السنوي في السعودية يسجل 0.6% خلال سبتمبر

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2021 بنسبة 0.6% قياسا على الشهر المماثل من العام الماضي.

وحسب بيانات الهيئة الصادرة اليوم الخميس، يرتفع التضخم السنوي في الشهر الماضي من مستويات 0.3% المسجلة في أغسطس السابق له.

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وجاء الارتفاع السنوي بسبب زيادة أسعار الأغذية بنسبة 2.6%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم نظرا لثقله في المؤشر.

وجاء ارتفاع مجموعة الأغذية بضغط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، ثم أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2%.

كما ارتفع التضخم السنوي أيضا بفعل زيادة أسعار النقل 5.9% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين 44.9%.

كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 2.8%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2%.

وأشار التقرير إلى استقرار التضخم نسبيا مقارنة بشهر أغسطس السابق، حيث ارتفع بنسبة 0.2% شهريا، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.4%.