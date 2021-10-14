.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر تنضم إلى مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة

  • الخط
القاهرة (رويترز)
القاهرة
اقتصاد مصر

مصر تنضم إلى مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة

اعتبارا من 31 يناير

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال بنك جي بي مورغان في مذكرة بحثية، إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

قال محللو بنك جي بي مورغان في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

الليرة التركية تهوي بعد إقالة أردوغان مسؤولين في البنك المركزي أسواق المال الليرة التركية الليرة التركية تهوي بعد إقالة أردوغان مسؤولين في البنك المركزي

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية، وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر.

ووضع فريق المؤشر في جي بي مورغان مصر وأوكرانيا في "المراقبة الإيجابية للمؤشر" في أبريل، بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدقوا ماذا فعل لن تصدقوا ماذا فعل "زووم" بالناس!.. إليكم التفاصيل
تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً
الأكثر قراءة
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية
ماذا يعني تقدم ماذا يعني تقدم "الصدر" في الانتخابات العراقية؟
فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر
قبل أن تذهب
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
اكتشف المزيد