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رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 5.1% في 2021-2022

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اقتصاد مصر مناسبة
الصورة من القاهرة
اقتصاد مصر

رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 5.1% في 2021-2022

قياسا على 3.3% في العام المالي السابق

القاهرة – رويترز

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أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو/حزيران 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، إن معدل النمو ارتفع إلى 7.7% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3% في 2020-2021 بالكامل ارتفاعا من تقديرات بأن يبلغ 2.8%.

وتوقع اقتصاديون في يوليو/ تموز نموا بمعدل 5% في العام المنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

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