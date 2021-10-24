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وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع عودة التضخم لمستواه المعتاد في هذا الموعد

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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع عودة التضخم لمستواه المعتاد في هذا الموعد

سيتم تخصيص الإنفاق في البنية التحتية المحلية بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة

واشنطن – رويترز

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تفقد السيطرة على التضخم، وإنها تتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وأضافت يلين، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، أنه سيتم تخصيص الإنفاق في البنية التحتية المحلية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن وحزم إعادة البناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيفاقم التضخم.

وتابعت يلين: "لا أعتقد أننا على وشك فقد السيطرة على التضخم على أساس 12 شهرا سيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل بالفعل... غير أني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل.. النصف الثاني من العام المقبل".

وأفادت: "نحرز مزيدا من التقدم بخصوص الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. سيعود الأميركيون إلى العمل مع تحسن الظروف".

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