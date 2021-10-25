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إطلاق أول عملة رقمية رسمية في أفريقيا بهذه الدولة

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العملات الرقمية للبنوك المركزية
عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية
عملات

إطلاق أول عملة رقمية رسمية في أفريقيا بهذه الدولة

أصبحت نيجيريا أول دولة أفريقية توفر عملة رقمية لمواطنيها

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بدء التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية الجديدة الاثنين، ويتطلع البلد صاحب أكبر اقتصاد في إفريقيا للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات الافتراضية.

وقال بخاري في حفل الإطلاق الرسمي "لقد أصبحنا أول دولة في إفريقيا وواحدة من أوائل الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها".

ومنعت نيجيريا المؤسسات المالية من التعامل على العملات المشفرة في البلاد في فبراير الماضي.

وأعلنت نيجيريا، أغسطس الماضي، أنها تعمل مع شركة بيتت إينك Bitt Inc كشريك تقني لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة التي تسمى النيرة الإلكترونية "eNaira".

والنيرة الإلكترونية عبارة عن محفظة والتي يمكن من خلالها الأشخاص الاحتفاظ بأموالهم الحالية في حساباتهم البنكية.

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