44 شركة تعلن نيتها نقل مقراتها الإقليمية للسعودية.. بينها سامسونغ وسيمنس

تم الإعلان على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض بمشاركة دولية، اليوم الأربعاء، عن استهداف الممكلة نقل 480 مقرا إقليميا للعاصمة خلال 10 سنوات.

وقد أكدت 44 شركة حتى الآن نيتها نقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، ومن بين تلك الشركات أسماء كبرى كشركة سامسونغ وسيمنس وبيبسيكو ويونيليفر وفيليبس وديدي الصينية.

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من المتوقع أن يجلب البرنامج 18 مليار دولار للاقتصاد السعودي، ويخلق 30 ألف وظيفة.

وتحتل الرياض المرتبة 40 في اقتصاديات مدن العالم.

وكانت شركة فيستاس ويند Vestas الدنماركية لطاقة الرياح، أول المعلنين اليوم الأربعاء، عن نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتعد Vestas شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كشف لـ"العربية"، أمس الثلاثاء، أنه سيكون هناك إعلان اليوم عن الترخيص والبدء بتأسيس مقرات إقليمية لشركات عالمية في الرياض.