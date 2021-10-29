.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نمو أكبر اقتصاد أوروبي يتأثر بنقص الإمدادات

  • الخط
مصنع Volkswagen في ألمانيا
مصنع Volkswagen في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

نمو أكبر اقتصاد أوروبي يتأثر بنقص الإمدادات

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات اليوم الجمعة، أن أزمات الإمداد التي تعرقل شركات الصناعات التحويلية تسببت في تراجع النمو في ألمانيا خلال الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي نما بنسبة 1.8% في الربع الثالث بعد التعديل. ويقل هذا عن توقعات بنموه 2.2% في استطلاع أجرته "رويترز".

جرى تعديل النمو في الربع الثاني بالزيادة إلى 1.9% من 1.6%، ولا يزال نمو الاقتصاد أدنى بـ 1.1% من مستوياته قبل جائحة كورونا.

متى تنتهي أزمة الغاز العالمية.. الخبراء منقسمون! قصص اقتصادية طاقة متى تنتهي أزمة الغاز العالمية.. الخبراء منقسمون!

وتعجز بعض شركات الصناعات التحويلية التي لديها جداول طلبيات كاملة عن الإنتاج بكامل طاقتها بفعل نقص الإمدادات، في حين ترتفع أسعار المستهلكين بفعل زيادة أسعار الطاقة مما يثير مخاوف بشأن ضعف النمو مع اقتراب الشتاء.

لكن من المتوقع أن يظل الاقتصاد في نطاق النمو، نظرا لأن قطاعات مثل المطاعم والسياحة والترفيه التي ظلت مغلقة لشهور خلال الجائحة يمكن أن تقدم دعما بفعل زيادة الطلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج
صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد