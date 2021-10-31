نمو المعروض النقدي في البحرين 4.78% في سبتمبر

أظهر التقرير الشهري لمصرف البحرين المركزي، نمو المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 4.78% في سبتمبر 2021 على أساس سنوي إلى 13.475 مليار دينار (35.94 مليار دولار)، مقابل 12.820 مليار دينار (34.19 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وأفاد التقرير أن مجموع الودائع المحلية ارتفع إلى 14.162 مليار دينار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 13.39 مليار دينار في الشهر المماثل من العام السابق، لترتفع نسبتها إلى الناتج المحلي لـ 108.5% من 102.6% قبل عام.

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وزادت الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في البحرين إلى 75.355 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 70.648 مليار دولار في الشهر المماثل من العام السابق.

وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 86.6% إلى 1.326 مليار دينار في سبتمبر 2021، من 710.6 مليون دينار في الشهر المقارن من 2020.