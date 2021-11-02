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الكويت تضع شرطاً جديداً لإصدار تصاريح العمل للوافدين

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اقتصاد الكويت

الكويت تضع شرطاً جديداً لإصدار تصاريح العمل للوافدين

الشرط يتضمن ضرورة استيفاء تلقي جرعة لقاح كورونا المعتمدة لدى الكويت

دبي - العربية.نت

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أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، تعميما للقطاعات والإدارات المختصة فيها بمعاودة إصدار سمات الدخول للعمل وإصدار تصاريح وأذونات العمل، وفقا للإجراءات المعتادة والمعمول بها لدى الهيئة قبل قيام الحكومة باتخاذ إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان أمس الاثنين، إنها أصدرت هذا التعميم بناء على التعليمات الصادرة أخيرا من مجلس الوزراء بشأن عودة إصدار سمات الدخول لدولة الكويت بكافة أنواعها عن طريق الجهات المعنية.

وأضافت أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية للهيئة سواء ببوابة النماذج الإلكترونية أم عن طريق خدمة (أسهل) وهي خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة لأصحاب الاعمال وتخليص كافة المعاملات إلكترونيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وذكرت أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وأذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى دولة الكويت باللقاح المضاد لفيروس كورونا للعمالة المستقدمة مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.

وأعلنت الكويت دخولها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي بعد إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، بحسب ما قرره مجلس الوزراء، واشتمل على تشغيل كامل لطاقة مطار الكويت الدولي بدءا من 24 أكتوبر.

تشمل القرارات معاودة إصدار تأشيرات دخول الكويت بكافة أنواعها لمن تلقوا لقاحات كورونا المعتمدة في دولة الكويت، فضلا عن عودة التقارب في المساجد مع لبس الكمامة والتطعيم وإحضار سجادة الصلاة اعتبارا من صلاة الجمعة المقبلة.

كما قررت الكويت السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كافة الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد في الأماكن، التي يتعذر فيها لبس الكمامة مثل المطاعم والمقاهي، فضلا عن السماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور على من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا مع الالتزام بلبس الكمامة.

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