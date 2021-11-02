قناة السويس تسجل أعلى حمولة شهرية في تاريخها

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن إحصائيات الملاحة بالقناة، سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي أرقاماً قياسية غير مسبوقة محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1 مليون طن.

وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر سجلت عبور نحو 1847 سفينة مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 227 سفينة وبنسبة زيادة بلغت 14%. فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية نحو 112 مليونا و100 ألف طن، مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 11.5 مليون طن وبنسبة زيادة بلغت 11.4%.

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وشهدت عائدات قناة السويس زيادة كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 12.4% من حجم إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة نحو 551.1 مليون دولار مقابل نحو 490.2 مليون دولار بفارق بلغ نحو 60.9 مليون دولار.

وأكد "ربيع" أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي، ترجع بشكل أساسي إلى نتائج السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها قناة السويس في التعامل مع مختلف أنواع السفن العابرة للقناة، لا سيما ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى ما سجلته التقارير الملاحية من زيادة غير مسبوقة في أعداد وحمولات ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة، والتي بلغت 84 ناقلة خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل عبور 46 ناقلة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 82.6%.

فيما زادت الحمولات الصافية لناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 87.5%، حيث بلغ إجمالي الحمولات الصافية لناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 9.3 مليون طن، مقابل 4.9 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وذكر أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد السفن العابرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر نحو 17020 سفينة، مقابل عبور 15640 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 1380 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%.

فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 8.4%، وبواقع 1.05 مليار طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل نحو 968.6 مليون طن خلال نفس الفترة في العام الماضي، بفارق 81.4 مليون طن.

وأكد "ربيع" أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2021 بلوغها 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بنحو 12.4% وبفارق 575.1 مليون دولار.