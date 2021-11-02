100 دولة تتعهد بالقضاء على إزالة الغابات برصد 19 مليار دولار

حددت 100 دولة، تمثل 85% من غابات العالم، تسع سنوات لوقف وعكس اتجاه عمليات إزالة الغابات، في التزام جديد رئيسي خلال محادثات تغير المناخ العالمية، اليوم الثلاثاء.

ستكون البرازيل وروسيا وكندا وكولومبيا وإندونيسيا من بين الدول التي تلتزم بوقف وعكس مسار فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030، في اليوم الثالث من قمة COP26 في غلاسكو باسكتلندا، في مبادرة يقودها مضيف المؤتمر، المملكة المتحدة.

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يعد إدراج البرازيل، موطن أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، أمرًا بالغ الأهمية للمبادرة، ويأتي وسط تحول في طموحات البلاد لتقليل الانبعاثات ومعالجة إزالة الغابات.

وفي جميع أنحاء العالم، تُفقد مساحة من الغابات بحجم 27 ملعب كرة قدم كل دقيقة، وفقًا لما ذكرته المملكة المتحدة.

قالت لندن إن التعهد الدولي سيقدم دعماً بـ 19.2 مليار دولار (حوالي 14 مليار جنيه إسترليني). لكن 7.2 مليار دولار فقط من هذا المبلغ ستكون أموالًا جديدة، قادمة من الشركات والمؤسسات الخيرية، وستخصص لتشجيع إنتاج فول الصويا والماشية دون إزالة الغابات في أميركا الجنوبية، ولتوسيع نطاق الاستثمارات في زراعة الأشجار والحلول الأخرى القائمة على الطبيعة.

بالإضافة إلى التمويل الخاص، ستخصص 12 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، 12 مليار دولار (8.75 مليار جنيه إسترليني) من الأموال العامة من 2021 إلى 2025 للتصدي لحرائق الغابات واستعادة الأراضي ومساعدة مجتمعات السكان الأصليين. ستأتي هذه المساهمات في الغالب من الالتزامات المالية الحالية، وفقًا لمتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة.

في الوقت نفسه، ستلتزم 30 مؤسسة مالية، بما في ذلك Aviva Plc و Schroders و Axa، بإلغاء الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مُعد: "هذه النظم البيئية المزدحمة هي رئات كوكبنا.. مع التعهدات غير المسبوقة اليوم، ستكون لدينا فرصة لإنهاء التاريخ الطويل للبشرية بصفتها غازية للطبيعة، بدلاً من ذلك نصبح الوصي عليها".

تضم قائمة الـ100 دولة من ألبانيا إلى زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة التي تعد موطنًا لثاني أكبر غابة مطيرة استوائية، فضلاً عن دول ذات ثقل اقتصادي كبير مثل الولايات المتحدة والصين.