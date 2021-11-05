المركزي اليمني يطرح مزاداً الأسبوع المقبل لبيع وشراء العملات الأجنبية

قال البنك المركزي اليمني في عدن مساء الخميس إنه سيدعو البنوك التجارية الأسبوع المقبل إلى مزاد علني لبيع وشراء العملات الأجنبية.

وأضاف البنك أن هذه الخطوة تهدف لمواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وتخفيف الضغط على شراء العملات الصعبة من السوق، مما يتسبب في التدهور المتسارع للعملة المحلية حاليا.

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وأوضح في بيان أن نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي ناقش اليوم مع فريق من الاستشاريين الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية وتطبيقات دولية متقدمة.

وستتولى منصة رفينيتيف عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي.

في غضون ذلك، قال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء أمس إلى 1490 ريالا للدولار للشراء و1520 ريالا للبيع، مقارنة مع 1350 ريالا الأسبوع الماضي.