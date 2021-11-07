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مصر تفتتح أكبر مصنع غزل بالعالم في 2022

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هشام توفيق
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
اقتصاد مصر

مصر تفتتح أكبر مصنع غزل بالعالم في 2022

استمرار هيكلة 8 شركات كبرى ناتجة عن دمج 23 شركة للغزل والنسيج

دبي - العربية.نت

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أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، على ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج، وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية عند نحو 7 مليارات جنيه (446.7 مليون دولار)، وذلك تمهيداً لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، اليوم الأحد، أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

والتقى الوزير مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج التابعة لـ 8 شركات كبرى ناتجة عن دمج 23 شركة للغزل والنسيج، وذلك بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والاستشاري الهندسي للإنشاءات.

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وشمل العرض الموقف الحالي لأعمال الإنشاء والتطوير للمصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر وتنفذه شركة جاما للإنشاءات.

وأفادت الوزارة بأنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية عند 780 مليون جنيه.

وتضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفذه الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022.

وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، الذي تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، فيتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

وتتولى أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، فتتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية فيه بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتضمن العرض أيضًا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية بنحو 103 آلاف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتنفذه شركة أوراسكوم للإنشاءات.

يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضًا شركات (حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجري حاليًا الطرح والترسية على شركات المقاولات.

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