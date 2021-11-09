الاقتصاد السعودي ينمو 6.8% في الربع الثالث بأعلى معدل منذ 2012

أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من العام 2020.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.

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وبحسب الهيئة، فإن معدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري، هو أعلى معدل نمو منذ عام 2012.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 5.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، ويرجع هذا الارتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.6%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.4%.

بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية السعودية، فإن الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد عربي، سجل فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.

وخلال الشهر الجاري، عدلت وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. وأبقت الوكالة على تصنيف البلاد عند "A1".