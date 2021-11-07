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"موديز": القوة الاقتصادية للسعودية مدعومة بمكانتها التنافسية في أسواق النفط

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اقتصاد السعودية

"موديز": القوة الاقتصادية للسعودية مدعومة بمكانتها التنافسية في أسواق النفط

رفعت "موديز" النظرة المستقبلة للسعودية إلى مستقرة

دبي - العربية.نت

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رفعت وكالة موديز النظرة المستقبلة للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية"، فيما أبقت تصنيفها للمملكة عند A1، قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020.

وأوضحت الوكالة أنه من المحتمل أن تعكس الحكومة السعودية المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.

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