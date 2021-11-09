.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لهذه الأسباب.. عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 17% في أغسطس

  • الخط
ميناء العين السخنة موانئ مصر
ميناء العين السخنة في مصر
اقتصاد مصر

لهذه الأسباب.. عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 17% في أغسطس

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشفت نشرة التجارة الخارجية عن تراجع قيمة العجز التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 17.7%، حيث بلغت قيمة العجز نحو 2.61 مليار دولار، مقابل 3.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق النشرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد زادت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 50.5% إلى نحو 3.26 مليار دولار، مقابل نحو 2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأرجع الجهاز، ارتفاع الصادرات المصرية إلى نمو قيمة صادرات بعض السلع وأهمها العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 66.9%، كما ارتفعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.4%، وزادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 35.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 15.1%.

مصر تكشف عن وجه جديد للاقتصاد في 2022.. هذه ملامحه قصص اقتصادية اقتصاد مصر مصر تكشف عن وجه جديد للاقتصاد في 2022.. هذه ملامحه

في المقابل، فقد تراجعت صادرات مصر من بعض السلع، وتصدرها تراجع قيمة صادرات الأثاث بنسبة 0.9%، كما انخفضت صادرات مصر من مستحضرات العطور والتجميل بنسبة 5.5%، وهوت صادرات الزيوت والمنتجات العطرية بنسبة 17.1%، كما تراجعت صادرات البذور الزيتية والعلفية بنسبة 3.2%.

على صعيد الواردات، كشف جهاز الإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية بلغت نحو 6.17 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.2%.

ويرجع نمو الواردات إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع أهمها منتجات البترول بنسبة 91.9%، كما ارتفعت واردات البترول الخام بنسبة 30.6%، ونمت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 18.6%، كما ارتفعت قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6%.

في المقابل، تراجعت قيمة واردات بعض السلع أهمها المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 4.3%، كما انخفضت واردات القمح بنسبة 30.5%، وتراجعت قيمة واردات أجهزة الهواتف بنسبة 5.3%، كما انخفضت واردات اللحوم بنسبة 43.5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد