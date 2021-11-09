.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدير "السويس للحاويات" للعربية: نتوقع مناولة 4 ملايين حاوية بـ 2021

  • الخط
قناة السويس

مدير "السويس للحاويات" للعربية: نتوقع مناولة 4 ملايين حاوية بـ 2021

المدير التنفيذي ستيفن يوجالينجام: لا نتوقع أن يستمر الخلل في التجارة العالمية الذي سببته كورونا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، ستيفن يوجالينجام، مناولة الشركة لـ 4 ملايين حاوية خلال العام الحالي مقارنة مع 3.5 مليون حاوية العام الماضي

واستبعد يوجالينجام في مقابلة مع "العربية" أن يستمر الخلل في التجارة العالمية الذي سببته كورونا مشيرا إلى زيادة في حاويات المواد الغذائية والأدوية خلال انتشار الجائحة.

واشار إلى استثمار مليار دولار لتطوير محطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد. وقال إن الاقتصاد العالمي في اتجاهه للتعافي من تبعات الجائحة، وهذا ينطبق على جميع الدول في العالم بما فيها مصر.

وأضاف أن الشركة تبذل جهدها لتشغيل العمليات بكفاءة، ومن الصعب جدا أن نتنبأ بما سيحصل في المستقبل.

هذه أسباب ارتفاع تداولات بورصة الكويت فوق 100 مليون دينار قصص اقتصادية بورصة الكويت هذه أسباب ارتفاع تداولات بورصة الكويت فوق 100 مليون دينار

وتوقع استمرار الوضع الحالي على المدى القصير إلى المتوسط، ثم يجب علينا أن نرى إلى أي مدى تتعافى التجارة العالمية، موضحا أن الوضع الراهن يعتبر عالميا والتعافي قد يأخذ بعض الوقت.

وأكد أن تعافي أداء الشركة يتزامن مع تحسن الاقتصاد المصري الذي يعتبر ديناميكيا، معبرا عن اعتقاده بأنه تمت السيطرة بشكل جيدا جدا على جائحة كورونا وذلك يعود إلى دعم الحكومة المصرية وسياساتها القوية، كما أن الحكومة استطاعت التماشي مع الوضع الراهن.

وقال إن عملياتنا لم تتوقف أبدا فقد عملنا 24 ساعة في اليوم و365 يوما في العام كي لا تتوقف عمليات التجارة خلال فترة انتشار جائحة كورونا بخاصة العمليات المتعلقة بالمنتجات الغذائية والأدوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد