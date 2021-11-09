مدير "السويس للحاويات" للعربية: نتوقع مناولة 4 ملايين حاوية بـ 2021

توقع المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، ستيفن يوجالينجام، مناولة الشركة لـ 4 ملايين حاوية خلال العام الحالي مقارنة مع 3.5 مليون حاوية العام الماضي

واستبعد يوجالينجام في مقابلة مع "العربية" أن يستمر الخلل في التجارة العالمية الذي سببته كورونا مشيرا إلى زيادة في حاويات المواد الغذائية والأدوية خلال انتشار الجائحة.

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واشار إلى استثمار مليار دولار لتطوير محطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد. وقال إن الاقتصاد العالمي في اتجاهه للتعافي من تبعات الجائحة، وهذا ينطبق على جميع الدول في العالم بما فيها مصر.

وأضاف أن الشركة تبذل جهدها لتشغيل العمليات بكفاءة، ومن الصعب جدا أن نتنبأ بما سيحصل في المستقبل.

وتوقع استمرار الوضع الحالي على المدى القصير إلى المتوسط، ثم يجب علينا أن نرى إلى أي مدى تتعافى التجارة العالمية، موضحا أن الوضع الراهن يعتبر عالميا والتعافي قد يأخذ بعض الوقت.

وأكد أن تعافي أداء الشركة يتزامن مع تحسن الاقتصاد المصري الذي يعتبر ديناميكيا، معبرا عن اعتقاده بأنه تمت السيطرة بشكل جيدا جدا على جائحة كورونا وذلك يعود إلى دعم الحكومة المصرية وسياساتها القوية، كما أن الحكومة استطاعت التماشي مع الوضع الراهن.

وقال إن عملياتنا لم تتوقف أبدا فقد عملنا 24 ساعة في اليوم و365 يوما في العام كي لا تتوقف عمليات التجارة خلال فترة انتشار جائحة كورونا بخاصة العمليات المتعلقة بالمنتجات الغذائية والأدوية.