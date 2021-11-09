موديز: النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية للخليج مستقرة العام المقبل

أكدت وكالة موديز في تقرير لها ، بقاء الجدارة الائتمانية لدول الخليج مستقرة خلال فترة 12 إلى 18 شهرا القادمة.

وأشارت موديز إلى أن نظرتها المستقبلية جاءت على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الخام، مشيرة إلى أن عوائد النفط والغاز تمثل 70٪ من إجمالي إيرادات دول الخليج.

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وبحسب الوكالة، فإن المبادرات العالمية لمكافحة التغير المناخي، والحد من استخدام المواد الهيدروكربونية، سيشكل تحديا للدول المنتجة للنفط على المدى الطويل.