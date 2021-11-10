ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 6.5% خلال سبتمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في شهر سبتمبر 2021، مقارنة بشهر سبتمبر 2020.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6%، ويبلغ وزنه القياسي له في هذا المؤشر 74.5%.

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زادت السعودية إنتاج النفط إلى 9.6 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2021، من 8.9 مليون برميل يومياً في الشهر المماثل من 2020، بنسبة زيادة 4.5%.

وقاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في السعودية إلى الارتفاع، ويعزى الارتفاع إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر سبتمبر 2021.

وارتفع الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.5%، مقارنة بشهر سبتمبر 2020.

كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر إذ يبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في شهر سبتمبر 2021، مقارنة بشهر أغسطس 2021.