صادرات مصر تتجاوز مخاطر كورونا.. رقم ضخم في 8 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار ارتفاع الصادرات المصرية متجاوزة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية وأزمة سلاسل التوريد والإمدادات.

البيانات التي جاءت وفق نشرة الصادرات والواردات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تشير إلى ارتفاع صادرات مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 37.8% إلى مستوى 25.8 مليار دولار، مقابل نحو 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وربما كان تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في بداية نوفمبر 2016، علامة فاصلة في تاريخ حركة الصادرات المصرية، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 26.3 مليار دولار في 2017. وواصلت الارتفاع خلال العام 2018 لتسجل 29.3 مليار دولار، ثم 30.5 مليار دولار في 2019، لكنها تراجعت خلال العام الماضي إلى مستوى 29.3 مليار دولار.

بالنسبة للواردات، فقد سجلت نحو 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار فى عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

وتكشف البيانات الحديثة لجهاز الإحصاء أن الولايات المتحدة الأميركية جاءت على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 1.544 مليار دولار.

وفي المركز الثاني جاءت الهند بعدما بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.524 مليار دولار، وحلت إيطاليا في المركز الثالث بصادرات بلغت قيمتها 1.506 مليار دولار، ثم السعودية في المركز الرابع بقيمة 1.403 مليار دولار.

وحلت تركيا في المركز الخامس بقيمة صادرات بلغت نحو 1.280 مليار دولار، تلتها اليونان في المركز السادس بقيمة 1.009 مليار دولار، ثم الصين في المركز السابع بقيمة 986 مليون دولار. وحلت إسبانيا في المركز الثامن بقيمة 937.5 مليون دولار، تلتها الإمارات في المركز التاسع بقيمة 874 مليون دولار، وأخيراً بريطانيا في المركز العاشر بقيمة 732 مليون دولار.

واستحوذت الدول العشر الأولى على 45.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفق البيانات، فقد احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 3.6 مليار دولار.

وفي المركز الثاني حلت صادرات مصر من البترول الخام بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 1.3 مليار دولار، تلتها الأسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة 1.007 مليار دولار، أعقبها صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.005 مليار دولار.