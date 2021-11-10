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طفرة كبيرة في صادرات مصر من البترول.. 277% في أغسطس

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نفط - مصر
حقل للنفط في مصر
اقتصاد مصر

طفرة كبيرة في صادرات مصر من البترول.. 277% في أغسطس

بلغت قيمتها 360 مليون دولار

القاهرة - خالد حسني

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كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر أغسطس الماضي عن تحقيق صادرات مصر من المنتجات البترولية والبترول الخام قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول نحو 406.8 مليون دولار، بينما كانت قيمة الصادرات في شهر أغسطس السابق له 151.4 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 168.6%.

ووفق النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد صعدت قيمة الصادرات المصرية من البترول الخام حيث بلغت قيمتها 360 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 95.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 277.5%.

وشهدت الصادرات المصرية ارتفاعاً محلوظاً خلال شهر أغسطس الماضي، حيث كشف جهاز الإحصاء عن ارتفاعها إلى نحو 3.26 مليار دولار، مقابل نحو 2.17 مليار دولار في شهر أغسطس من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 50.5%.

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وتضمنت قائمة أهم السلع التي ارتفعت صادرات مصر منها، الملابس الجاهزة بقيمة 170.4 مليون دولار، مقابل نحو 125.7 مليون دولار في أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 35.5%، تليها صادرات الأسمدة والتي بلغت قيمتها نحو 127.6 مليون دولار في أغسطس الماضي، بينما كانت 110.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 15.1%.

كما صعدت صادرات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية إلى نحو 120.2 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 83.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 44.4%، وأيضاً ارتفعت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بقيمة 106 ملايين دولار، مقابل 63.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 66.9%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أمس، تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث بلغت قيمة العجز 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.

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