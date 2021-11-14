عودة تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول يثير القلق

كشفت بيانات قامت بجمعها كل من جامعة جونز هوبكنز وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد، على الرغم من تقديم نحو 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ أواخر شهر مايو.

ومن جهتها طالبت ألمانيا بالتسريع بإعطاء جرعات معززة للحد من انتشار الفيروس، فيما فرضت هولندا إغلاقا جزئيا لمدة ثلاثة أسابيع.

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هذا وأعلنت فرنسا أيضا عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى أعلى مستوى في شهرين على الرغم من أنها كانت من بين الدول التي استمرت الحالات فيها منخفضة نسبيا.