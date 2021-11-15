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مسؤول: مصر تتوقع زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الحالي

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قمح
حبوب القمح
اقتصاد مصر

مسؤول: مصر تتوقع زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الحالي

وزيادة إنتاج القمح هذا العام بحوالى مليون طن

القاهرة - رويترز

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قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، لرويترز اليوم الاثنين، إن مصر تهدف لزراعة 3.6-3.7 مليون فدان بالقمح في الموسم الحالي، بعد زراعة 3.4 مليون فدان في العام الماضي.

وأضاف أن مصر تستهدف أيضا زيادة إنتاج القمح هذا العام بحوالي مليون طن عن العام السابق.

كانت وزارة التموين المصرية، قد ذكرت أن البلاد اشترت 3.6 مليون طن في المجمل من القمح المحلي خلال موسم الحصاد هذا العام.

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وقالت الوزارة في بيان سابق، إن المواقع المستقبلة للأقماح تسلمت من 3.5 مليون طن من المزارعين، بالإضافة إلى 165 ألف طن تم تسليمها لمصانع المكرونة.

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