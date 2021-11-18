مبادرتان لدعم الصناعة في السعودية بـ6 مليارات ريال وتوطين 50 منتجاً

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبنك الرياض مبادرتي " نموّل لتصنع" و "نستثمر لتصنع" بقيمة 6 مليارات ريال.

وبحسب بيان لبنك الرياض، اليوم الخميس، فإن المبادرة الأولى "نمول لتصنع" تهدف إلى تمويل توطين 50 منتج في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال، كما تهدف المبادرة الثانية "نستثمر لتصنع" إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة ملياري ريال.

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وتتميز المبادرتين بتوافقهما مع عدة استراتيجيات كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج "شريك" من حيث الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتهدف المبادرتان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة "المحتوى المحلي"، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية في رفع مساهمة هذه القطاعات في خلق اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

وستساهم المبادرات على الأقل في تحقيق 35 هدف من أهداف من مستهدفات رؤية 2030 ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وتساهم في تنمية 14 محور اقتصادي واجتماعي.

المبادرتين تم تصميمها لتكون ذات أهداف رقمية مشتركة بين ندلب وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتج ذات الأولوية في 5 قطاعات مهمة وهي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية وهي تشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمسة المستهدفة في عام 2020 أكثر من 70 مليار ريال.

وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، صندوق التنمية الصناعي، برنامج كفالة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، المركز الوطني للتنمية الصناعية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تنمية الصادرات السعودية.