.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبادرتان لدعم الصناعة في السعودية بـ6 مليارات ريال وتوطين 50 منتجاً

  • الخط
اتفاق ندلب وبنك الرياض
جانب من توقيع المبادرتين
اقتصاد السعودية

مبادرتان لدعم الصناعة في السعودية بـ6 مليارات ريال وتوطين 50 منتجاً

في 5 قطاعات مهمة هي ميزان المدفوعات للمملكة وقطاع النقل والآلات والمعدات والأغذية وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبنك الرياض مبادرتي " نموّل لتصنع" و "نستثمر لتصنع" بقيمة 6 مليارات ريال.

وبحسب بيان لبنك الرياض، اليوم الخميس، فإن المبادرة الأولى "نمول لتصنع" تهدف إلى تمويل توطين 50 منتج في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال، كما تهدف المبادرة الثانية "نستثمر لتصنع" إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة ملياري ريال.

وتتميز المبادرتين بتوافقهما مع عدة استراتيجيات كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج "شريك" من حيث الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

"أونكتاد": ارتفاع أسعار الشحن يهدد تعافي الاقتصاد العالمي اقتصاد اقتصاد عالمي "أونكتاد": ارتفاع أسعار الشحن يهدد تعافي الاقتصاد العالمي

وتهدف المبادرتان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة "المحتوى المحلي"، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الرؤية في رفع مساهمة هذه القطاعات في خلق اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

وستساهم المبادرات على الأقل في تحقيق 35 هدف من أهداف من مستهدفات رؤية 2030 ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وتساهم في تنمية 14 محور اقتصادي واجتماعي.

المبادرتين تم تصميمها لتكون ذات أهداف رقمية مشتركة بين ندلب وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتج ذات الأولوية في 5 قطاعات مهمة وهي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية وهي تشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمسة المستهدفة في عام 2020 أكثر من 70 مليار ريال.

وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، صندوق التنمية الصناعي، برنامج كفالة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، المركز الوطني للتنمية الصناعية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تنمية الصادرات السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد