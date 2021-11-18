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رويترز: ارتفاع أسعار البنزين في السودان إلى 362 جنيهاً للتر

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أزمة الوقود في السودان تعود من جديد في العاصمة الخرطوم
محطة وقود في السودان
اقتصاد السودان

رويترز: ارتفاع أسعار البنزين في السودان إلى 362 جنيهاً للتر

أسعار الديزل وصلت إلى 347 جنيهاً

الخرطوم - رويترز

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قال شاهد من رويترز إن أسعار البنزين في السودان قفزت اليوم الخميس بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات.

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كما أصدر البرهان قبل أيام قرارا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن أحداث السودان تهدد آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما تدين به للسودان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اتفاقا "تم التوصل إليه في 15 تموز/يوليو" في إطار نادي باريس "يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان".

وأضافت بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مستحقة على السودان: "من الواضح أن الأحداث الأخيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر تهدد هذه الآلية"، بحسب فرانس برس.

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