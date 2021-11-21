السلفادور تخطط لبناء أول "مدينة بيتكوين"

قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، يوم السبت، إن البلاد تخطط لبناء أول "مدينة بيتكوين" في العالم، والتي من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات بيتكوين، ليزيد من رهان البلد الواقع بأميركا الوسطى على العملة المشفرة.

وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لبيتكوين في السلفادور، قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

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وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية: "سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022".

ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك ستريم، سامسون ماو، إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة ببيتكوين لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.

صارت السلفادور في سبتمبر/أيلول أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين باعتبارها عملة قانونية.